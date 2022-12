Trafigura: Európa bude potrebovať doviezť obrovské množstvo LNG

Bern 8. decembra (TASR) - Európa bude musieť v budúcom roku doviezť "obrovské množstvo" skvapalneného zemného plynu (LNG), aby dokázala nahradiť výpadok v dodávkach plynu z Ruska. Uviedol to vo štvrtok medzinárodný obchodník s komoditami Trafigura, ktorý zároveň očakáva pokračovanie výkyvov na trhu so zemným plynom a s LNG. TASR o tom informuje na základe správy servera oilprice.com.



"Očakávame, že výkyvy na trhoch so zemným plynom a s LNG budú pretrvávať aj v nasledujúcom období," uviedla spoločnosť Trafigura vo svojej výročnej správe za obchodný rok 2021/2022, ktorý sa skončil v septembri. Za tento rok zaznamenal jeden z najväčších obchodníkov s komoditami na svete rekordný čistý zisk na úrovni zhruba 7 miliárd USD (6,65 miliardy eur).



Ako spoločnosť dodala, "zatiaľ čo Európa by sa vďaka dostatočným zásobám a zníženiu spotreby mala počas tejto zimy blackoutu vyhnúť, v roku 2023 bude musieť pre prudký pokles dodávok z Ruska doviezť obrovské objemy LNG". Navyše podľa firmy budú musieť ceny zemného plynu v Európe zostať na vysokej úrovni, aby bol kontinent naďalej atraktívny pre dodávky LNG a dokázal konkurovať iným trhom s vysokým dopytom.



Výpadok ruského plynu rieši Európa dovozom LNG vo veľkej miere z USA, ktoré smerujú na európsky trh rekordné objemy. Ako ukázali odhady citované agentúrou Reuters, v novembri smerovalo do Európy až 72 % z celkového amerického vývozu LNG.



(1 EUR = 1,0519 USD)