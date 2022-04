Trafigura ukončí nákup ropy od Rosnefti do polovice mája

Ženeva 26. apríla (TASR) - Svetový obchodník s komoditami Trafigura ukončí nákup všetkej ropy od ruskej štátnej spoločnosti Rosnefť do polovice mája. Uviedla to v utorok spoločnosť s tým, že zároveň "výrazne zredukuje" objem rafinovaných produktov od ruského koncernu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť so sídlom v Ženeve je spolu s konkurentom Vitol významným kupcom ruskej ropy, najmä od Rosnefti. Firma, podobne ako iní obchodníci s ropou, po vypuknutí vojny na Ukrajine uviedla, že bude realizovať už iba pred vojnou dohodnuté kontrakty a nové neuzatvorí.



Firma sa tak zároveň prispôsobí sankciám Európskej únie, ktoré Brusel zaviedol voči Rusku za inváziu na Ukrajinu. Tie sa dotkli aj štátnych firiem vrátane Rosnefti. Sankcie stanovujú, že po 15. máji už obchodníci nebudú môcť nakupovať ropu od spoločnosti Rosnefť s výnimkou "nevyhnutne potrebných" nákupov, zabezpečujúcich energetické potreby Európskej únie.