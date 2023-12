Traja cyklisti z Rakúska sú po nehode v Chorvátsku stabilizovaní

Viedeň 7. decembra (TASR) - Traja cyklisti z rakúskeho profesionálneho tímu Wels, ktorí v sobotu utrpeli ťažké zranenia pri dopravnej nehode v Chorvátsku, majú najhoršie za sebou. Ako tím oznámil vo štvrtok, stav dvoch jazdcov je už natoľko stabilizovaný, že ich mohli previezť do nemocníc v domovskej krajine. Tretieho už z nemocnice prepustili skôr.



Opitý chorvátsky vodič v sobotu pri Zadare narazil v odhadovanej rýchlosti 100 km/h do jedného z tímových áut s tromi cyklistami na palube. Auto čakalo na červenú. Trojicu následne previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti do miestnej nemocnice, no ich životy neboli v ohrození. Tím cestoval do Chorvátska na desaťdňové sústredenie v rámci prípravy na sezónu 2024.