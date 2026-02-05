< sekcia Ekonomika
Transakcie na trhu komerčných nehnuteľností vlani presiahli 1 mld. eur
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Investičná aktivita v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku sa v roku 2025 výrazne oživila. Celkový ročný objem transakcií dosiahol 1,074 miliardy eur, čo je najviac od roku 2022. Ide o cyklický vrchol a zároveň výrazné prekonanie dlhodobého ročného priemeru, ktorý sa pohybuje okolo úrovne 700 miliónov eur. Spoločnosť Cushman & Wakefield o tom informovala na základe dát z trhu komerčných nehnuteľností.
Najväčší podiel na investičných objemoch mal priemyselný sektor so 43 %, nasledoval maloobchod so 40 %, pričom kancelársky segment zostal selektívny s podielom 17 %. Medzi najvýznamnejšie transakcie roka podľa spoločnosti patrili predaj nákupného centra Bory Mall v Bratislave, akvizícia priemyselného portfólia Stoneweg, predaj portfólia Cromwell, ako aj predaje jednotlivých aktív vrátane logistického centra Amazon pri Seredi a budovy DSV pri Senci.
„Z pohľadu pôvodu kapitálu bol priemyselný sektor dominantne financovaný investormi mimo regiónu CEE (stredná a východná Európa, pozn. TASR), najmä etablovanými globálnymi hráčmi,“ vyplýva z analýzy Cushman & Wakefield.
Maloobchodné transakcie ťahal najmä kapitál z regiónu strednej a východnej Európy, kancelársky segment vo veľkej miere poháňali domáci slovenskí investori. Celkovo sa na investičných objemoch podieľali lokálne investičné fondy zo Slovenska a z Českej republiky v rozsahu 55 %, zvyšných 45 % tvoril zahraničný inštitucionálny kapitál, najmä z USA, zo západnej Európy a z Ázie.
Cushman & Wakefield je realitná spoločnosť poskytujúca služby vlastníkom a užívateľom nehnuteľností približne s 52.000 zamestnancami v takmer 400 kanceláriách a 60 krajinách. V roku 2024 spoločnosť vykázala tržby vo výške 9,4 miliardy USD z hlavných služieb - správa nehnuteľností, prenájom, kapitálové trhy, oceňovanie a ďalšie služby.
