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Transakčnú daň by podľa Fica mohlo nahradiť plošné zníženie výdavkov
Premiér opäť odmietol úvahy o vyrovnanom štátnom rozpočte, ktorý by vláda mala podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijať.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Jednou z možností, ako nahradiť výpadok príjmov štátneho rozpočtu po zrušení transakčnej dane, by mohlo byť celoplošné zníženie výdavkov o približne jedno percento. Týkalo by sa všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
Predseda vlády uviedol, že ušetriť na výdavkoch verejnej správy nepovažuje za problém. Konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku vylúčil. „Hovorím o celoplošnom škrtnutí napríklad jedného percenta. Ale keď sa ma niekto pýta, aké sú možnosti, ja napríklad hovorím o takejto možnosti. Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možnože nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla a je to na ňom,“ povedal Fico.
Premiér opäť odmietol úvahy o vyrovnanom štátnom rozpočte, ktorý by vláda mala podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijať. Poukázal na únikovú doložku tohto ústavného zákona, podľa ktorej vláda nemusí takýto rozpočet predložiť, pokiaľ platby do medzinárodných inštitúcií prekročia určitú hranicu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však už v minulosti takýto výklad spochybnila.
Podľa premiéra je vyrovnaný rozpočet „chiméra“ a na jeho dosiahnutie by bolo treba škrtnúť osem miliárd eur. Dodal, že existujú aj iné možnosti, ako sa sankciám zákona vyhnúť. Jednou z nich je, že právna norma hovorí o predložení vyrovnaného rozpočtu do parlamentu, ale už nie o jeho schválení. V Národnej rade SR by tak teoreticky mohli koaliční poslanci navrhnutý vyrovnaný rozpočet upraviť podľa potrieb vlády.
Štátny rozpočet sa bude podľa Fica schvaľovať v termíne na prelome novembra a decembra. Okrem štandardných výdavkov má obsahovať aj osobitné zdroje na energopomoc a aj zdroje na dostavbu rozostavaných nemocníc. „A potom ešte samozrejme teraz ideme riešiť problém sucha a niekedy prichádzajú výdavky, s ktorými nerátame,“ dodal premiér.
Práve problémy spojené so suchom by mali byť predmetom rokovaní vlády pred začiatkom poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v stredu (2. 9.) na budúci týždeň. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) by mal priniesť päť dokumentov, ktoré sa tejto téme budú venovať. Jedným z nich je podľa Fica vyplácanie preddavkov Miestnym akčným skupinám (MAS).
Premiér sa dotkol aj témy dlhodobého rozvoja Slovenska. Vyzval opozičné strany, aby sa pripojili k prácam na vízii a stratégii Slovenska do roku 2040. Ide o dokumenty, z ktorých by mali čerpať vládne programy bez ohľadu na to, ako bude vláda v budúcnosti vyzerať. Druhou témou, na ktorej by mala opozícia spolupracovať, je podľa Fica príprava rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034. Vzhľadom na parlamentné voľby v roku 2027 by podľa premiéra bolo vhodné, aby mali vládne aj opozičné strany v tejto oblasti rovnaký názor na priority Slovenskej republiky.
Predseda vlády uviedol, že ušetriť na výdavkoch verejnej správy nepovažuje za problém. Konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku vylúčil. „Hovorím o celoplošnom škrtnutí napríklad jedného percenta. Ale keď sa ma niekto pýta, aké sú možnosti, ja napríklad hovorím o takejto možnosti. Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možnože nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla a je to na ňom,“ povedal Fico.
Premiér opäť odmietol úvahy o vyrovnanom štátnom rozpočte, ktorý by vláda mala podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijať. Poukázal na únikovú doložku tohto ústavného zákona, podľa ktorej vláda nemusí takýto rozpočet predložiť, pokiaľ platby do medzinárodných inštitúcií prekročia určitú hranicu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však už v minulosti takýto výklad spochybnila.
Podľa premiéra je vyrovnaný rozpočet „chiméra“ a na jeho dosiahnutie by bolo treba škrtnúť osem miliárd eur. Dodal, že existujú aj iné možnosti, ako sa sankciám zákona vyhnúť. Jednou z nich je, že právna norma hovorí o predložení vyrovnaného rozpočtu do parlamentu, ale už nie o jeho schválení. V Národnej rade SR by tak teoreticky mohli koaliční poslanci navrhnutý vyrovnaný rozpočet upraviť podľa potrieb vlády.
Štátny rozpočet sa bude podľa Fica schvaľovať v termíne na prelome novembra a decembra. Okrem štandardných výdavkov má obsahovať aj osobitné zdroje na energopomoc a aj zdroje na dostavbu rozostavaných nemocníc. „A potom ešte samozrejme teraz ideme riešiť problém sucha a niekedy prichádzajú výdavky, s ktorými nerátame,“ dodal premiér.
Práve problémy spojené so suchom by mali byť predmetom rokovaní vlády pred začiatkom poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex v stredu (2. 9.) na budúci týždeň. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) by mal priniesť päť dokumentov, ktoré sa tejto téme budú venovať. Jedným z nich je podľa Fica vyplácanie preddavkov Miestnym akčným skupinám (MAS).
Premiér sa dotkol aj témy dlhodobého rozvoja Slovenska. Vyzval opozičné strany, aby sa pripojili k prácam na vízii a stratégii Slovenska do roku 2040. Ide o dokumenty, z ktorých by mali čerpať vládne programy bez ohľadu na to, ako bude vláda v budúcnosti vyzerať. Druhou témou, na ktorej by mala opozícia spolupracovať, je podľa Fica príprava rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034. Vzhľadom na parlamentné voľby v roku 2027 by podľa premiéra bolo vhodné, aby mali vládne aj opozičné strany v tejto oblasti rovnaký názor na priority Slovenskej republiky.