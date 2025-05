Prieskum: Transakčnú daň odmietlo až 97 % podnikateľov

Bratislava 5. mája (TASR) - Transakčnú daň označilo 77 % podnikateľov za nezmyselný krok a ďalších 20 % sa k dani stavia „skôr negatívne“. Zároveň dve tretiny podnikateľov uviedlo, že sa transakčná daň premietne do cien tovarov a služieb. Vyplýva to z aprílového prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), na vzorke 101 respondentov z celého Slovenska, z ktorých 92 % zastupovalo firmy a 8 % živnostníkov.



Zavedenie dane má priame dôsledky aj pre konečného spotrebiteľa. Až 22 % podnikateľov uviedlo, že už zvýšili ceny pre svojich zákazníkov a 47 % takéto zvýšenie plánuje. Zároveň 8 % respondentov uviedlo, že nezvýšilo ceny pri platbách v hotovosti, a 23 % sa ceny zvyšovať nechystá.



Podnikatelia podľa prieskumu menia aj svoje správanie. Viac ako tri štvrtiny (77 %) uviedlo, že už znižujú počet bankových transakcií a 31 % uprednostňuje platby v hotovosti. Takmer tretina (32 %) zvažuje presmerovanie svojho podnikania alebo jeho časť do zahraničia. „Tieto dáta ukazujú, že daň nielen zvyšuje náklady, ale má reálny vplyv na finančné a strategické rozhodnutia firiem,“ upozornil výkonný riaditeľ PAS Martin Lidaj.



Prieskum zároveň potvrdil, že podnikatelia sú o transakčnej dani dobre informovaní, keď 78 % respondentov má detailné informácie a 15 % disponuje základným prehľadom. Len 7 % sa vyjadrilo, že skôr nemá dostatočné informácie. To podľa PAS dokazuje, že odmietavé stanoviská podnikateľov nevychádzajú z neznalosti, ale z reálneho zhodnotenia dosahov na ich hospodárenie.



Na otázku, aké riešenia by podnikatelia uprednostnili namiesto zavedenia novej dane, uviedlo 88 respondentov, že podporuje zníženie výdavkov štátu, 39 navrhuje zvýšenie spotrebných daní a 25 je za zavedenie dane z luxusu.



PAS zdôraznila, že transakčná daň je opatrenie, ktoré výrazne zhoršuje konkurencieschopnosť našich firiem. „Podnikatelia už teraz fungujú pod veľkým tlakom a ďalšie daňové zaťaženie považujú za nespravodlivé aj neefektívne. Výsledky prieskumu sú jasným dôkazom, že podnikateľské prostredie potrebuje stabilitu, predvídateľnosť a systémové úspory vo verejných financiách, nie nové dane,“ uviedol Lidaj.