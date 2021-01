Transformáciu hornej Nitry bude možné financovať z viacerých zdrojov

Bratislava 7. januára (TASR) – Prostriedky na financovanie transformácie regiónu hornej Nitry plánuje vláda získať z niekoľkých zdrojov. Okrem peňazí z rozpočtu štátu a samospráv prichádzajú do úvahy pôžičky z Európskej investičnej banky, národných podporných mechanizmov, komunitárnych programov Európskej únie či Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Zásadnými zdrojmi financovania by mali byť európske peniaze z Fondu spravodlivej transformácie, z programu Next generation EÚ a z európskych štrukturálnych fondov. Vyplýva to z aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, ktorý vo štvrtok schválila vláda.



Práve Fond spravodlivej transformácie je priamo určený na financovanie projektov v regiónoch postihnutých prechodom štátov na nízkouhlíkové zdroje energie. Slovensko by malo z tohto programu dostať viac ako 400 miliónov eur, z ktorých by podľa skorších vyjadrení ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veroniky Remišovej mala na hornú Nitru smerovať približne polovica. Fond budú môcť využiť aj Banskobystrický, Košický a Bratislavský samosprávny kraj.



"Čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu je podmienené prípravou Plánu spravodlivej transformácie, ktorý má Slovenská republika zastúpená MIRRI povinnosť predložiť v prvom polroku roku 2021," uviedol rezort v predkladacej správe k schválenému materiálu. Významné možnosti financovania projektov prinášajú aj štrukturálne fondy EÚ z programových období 2014 – 2020 a 2021 - 2027. V minulom roku na transformáciu hornej Nitry napríklad štát vyčlenil 18 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu malých a stredných podnikov v regióne a 12 miliónov eur na rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy pre baníkov.



Akčný plán napríklad ráta s výstavbou rýchlostnej cesty R2 Trenčianska Turná - Žiar nad Hronom, s rozvojom letiska v Prievidzi, ale aj s podporou rozvoja podnikania a inovácií v regióne či podporou cestovného ruchu. Akčný plán sa však nezameriava iba na zmienenie vplyvu ukončenia ťažby hnedého uhlia na zamestnanosť, ale napríklad aj na riešenie vplyvu banskej činnosti na životné prostredie či rozvoj kultúrnych a sociálnych služieb.



Transformáciu hornej Nitry a ukončenie dotovaní ťažby hnedého uhlia v roku 2023 schválila vláda koncom roka 2018. Zmeny sa dotknú približne 3000 baníkov a ďalších niekoľko tisíc pracovníkov v nadväzujúcich prevádzkach.