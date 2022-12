Transnefť: Poľsko a Nemecko požiadali o dodávky ropy na budúci rok

Moskva 20. decembra (TASR) - Poľsko a Nemecko zažiadali o dodávky ruskej ropy na budúci rok. Uviedol to šéf ruského vývozcu ropy Transnefť Nikolaj Tokarev, ktorý zároveň dodal, že objem dodávok cez južnú vetvu ropovodu Družba zostane v roku 2023 stabilný. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá.



Na základe rozhodnutia Európskej únie začal od 5. decembra platiť zákaz dovozu ruskej ropy tankermi a západné štáty zároveň rozhodli o zavedení cenového stropu na ruskú ropu. Ropovod Družba je však spod sankcií proti Rusku uvalených za inváziu na Ukrajinu dočasne vyňatý.



Poľsko a Nemecko v priebehu roka oznámili, že sa budú snažiť do konca tohto roka zastaviť dovoz ropy severnou vetvou ropovodu Družba a ako uviedli koncom novembra nemenované zdroje pre agentúru Reuters, Varšava v tejto súvislosti očakáva podporu Berlína na uvalenie sankcií Európskej únie na túto časť ropovodu. To by jej umožnilo vyhnúť sa pokute za porušenie dlhodobého kontraktu.



Vyjadrenia šéfa Transnefti sú tak v rozpore s informáciami o plánoch Poľska odstúpiť od dohody o nákupe ruskej ropy. "Oznámili, že od 1. januára už nebudú odoberať ropu z Ruska. Teraz sme však dostali od poľských odberateľov žiadosť na budúci rok na 3 milióny ton a na december 360.000 ton," citovala Tokareva ruská agentúra TASS, na ktorú sa odvolal Reuters.



Šéf Transnefti zároveň dodal, že Nemecko podalo žiadosť na dodávky ropy na 1. kvartál budúceho roka. Čo sa týka dodávok prostredníctvom južnej vetvy Družby, ktorá prepravuje surovinu cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky, tie sa podľa Tokareva na budúci rok meniť nebudú.