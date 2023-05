Transnefť: Ropovod Družba bol terčom útoku pri hraniciach s Ukrajinou

Moskva 10. mája (TASR) - Ruská spoločnosť Transnefť, prevádzkovateľ ropovodu Družba, v stredu oznámila, že došlo k útoku na čerpaciu stanicu na trase do Európy, v ruskom regióne hraničiacom s Ukrajinou. Uviedla to agentúra TASS s odvolaním sa na ruskú spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Transnefti pri incidente, ktorý označila za "teroristický útok", nebol nikto zranený, spresnila TASS.



"Áno, skutočne, dnes skoro ráno došlo k pokusu o spáchanie teroristického činu proti systému ropovodu Družba na čerpacej stanici Briansk," povedal pre agentúru TASS hovorca Transnefti. Dodal, že príslušné orgány okolnosti incidentu vyšetrujú."



Kanál Baza sociálnej siete Telegram, s prepojením na ruské orgány činné v trestnom konaní, v stredu skoro ráno informoval, že terčom útoku boli tri prázdne ropné zásobníky na čerpacej stanici ropovodu Družba. Dodal, že po útokoch nedošlo k žiadnym únikom.



Na dodávky ruskej ropy prostredníctvom ropovodu z čias Sovietskeho zväzu sa nevzťahujú sankcie Európskej únie (EÚ). Európske krajiny však obmedzujú používanie tejto trasy v rámci širších sankcií voči Moskve.



Ropovod Družba bol už niekoľkokrát napadnutý od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári, ktorú Kremeľ označil za špeciálnu vojenskú operáciu. Dodávky ropy do častí východnej a strednej Európy cez jednu z vetiev ropovodu boli dočasne zastavené vlani v novembri po tom, čo raketa zasiahla elektráreň blízko bieloruských hraníc, ktorá zásobuje elektrinou čerpaciu stanicu.



Na ropovod v marci útočili aj v Brianskej oblasti.