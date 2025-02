Transnefť:Ukrajinský útok na ropovod zasiahol vývoz ropy z Kazachstanu

Moskva 18. februára (TASR) - Útok ukrajinského bezpilotného lietadla na hlavný exportný ropovod, ktorý prechádza južným Ruskom, by mohol v nasledujúcich dvoch mesiacoch znížiť objem exportu takmer o tretinu. Oznámil to v utorok ruský štátny prevádzkovateľ ropovodu Transnefť. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Sedem bezpilotných ukrajinských lietadiel naplnených výbušninami v pondelok (17. 2.) zasiahlo čerpaciu stanicu konzorcia Caspian Pipeline Consortium, ktoré prepravuje kazašskú ropu cez južné Rusko k Čiernemu moru, odkiaľ smeruje aj do západnej Európy.



"Následky tohto zásahu budú odstránené v priebehu 1,5 až 2 mesiacov, čo by mohlo viesť k poklesu vývozu ropy z Kazachstanu o 30 %," uviedla v utorok vo vyhlásení ruská štátom kontrolovaná spoločnosť Transnefť.



Ropovod s dĺžkou 1500 kilometrov vlastní konzorcium, v ktorom majú podiely ruská a kazašská vláda, ako aj veľké západné energetické spoločnosti Chevron, ExxonMobil a Shell. Zabezpečuje približne 80 % kazašského vývozu ropy a približne 1 % globálnych dodávok. Tri štvrtiny zo 63 miliónov ton, ktoré vlani pretiekli potrubím, čerpali západné energetické spoločnosti, uviedla v utorok Transnefť.



Kazašské ministerstvo energetiky na otázku agentúry AFP, ako presmeruje ropu a aký to môže mať vplyv na ekonomiku, odpovedalo, že "momentálne zisťuje všetky podrobnosti o tejto záležitosti".



Stredoázijská krajina, ktorá je silne závislá od ruskej infraštruktúry, zintenzívnila snahy o diverzifikáciu svojich energetických exportných trás pre vojnu na Ukrajine.



Kyjev sa počas trojročného konfliktu zameriava na ruskú energetickú infraštruktúru, pričom sa snaží zasiahnuť miesta, ktoré podľa neho zásobujú ruskú armádu palivom alebo poskytujú Moskve prostriedky na financovanie ofenzívy.