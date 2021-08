Transparency: Dotácie na ihriská rozbehol rezort práce bez zmluvy

Bratislava 6. augusta (TASR) - Začiatkom júna predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) spolu so svojim straníckym šéfom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom štátom dotované detské ihriská RODINKA. Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) však upozorňuje, že sieť ihrísk má viacero problematických aspektov, otázny je spôsob, akým ministerstvo obstaralo vizuál ihrísk, ale aj cena. Dotácie malo ministerstvo podľa TIS rozbehnúť bez zmluvy.



Keď začiatkom júna Krajniak s Kollárom prezentovali zámer vybudovať 100 nových bezbariérových ihrísk vo Veľkej Pake, kde jedno z nich malo vyrásť, súčasťou prezentácie bola aj vizualizácia ihrísk od akademického sochára Jozefa Kliského. "Zmluvu na vytvorenie návrhov ihrísk s ním však ministerstvo uzatvorilo až o päť týždňov neskôr – 9. júla," kritizuje TIS s tým, že zmluvu zverejnili zhodou okolností v deň, keď organizácia poslala ministerstvu otázky. Na webe ministerstva s ním však nie je zverejnená ani žiadna objednávka či faktúra.



"Zaujímali sme sa, ako je možné, že šéf hnutia Kollár a minister Krajniak prezentovali vizuál ihrísk skôr, ako si ho rezort vôbec objednal a zazmluvnil," napísala TIS na sociálnej sieti, pričom takýto postup by mohol byť podľa organizácie v rozpore so zákonom. Ministerstvo pre dovolenky organizácii odpovedalo po troch týždňoch. "K plneniu pred účinnosťou zmluvy vraj nedošlo, keďže obrázky prezentované na tlačovej konferencii v Pake boli len ´ukážkou práce´ akademického sochára Jozefa Kliského," uviedla TIS.



Na tlačovej besede však ministerstvo oznámilo aj prvých 63 úspešných žiadateľov o dotácie na ihriská za úvodných 2,7 milióna eur. Tí ešte v júni dostali od ministerstva katalóg hracích prvkov, z ktorých si ihrisko majú zostaviť. "Dokument obsahuje rovnakú vizualizáciu ihriska ako prezentovali Kollár s Krajniakom na tlačovke a ďalších 11 prvkov ako preliezkové lode NINA a PINTA, fitdráhy či hojdacie hniezda. Väčšinu z nich Kliský ponúka aj v katalógu na svojom webe a v uplynulých rokoch ich realizoval aj vo viacerých obciach po Slovensku," dodala TIS.



Zo zverejnených zmlúv s niektorými obcami TIS usudzuje, že za návrh, výrobu, dodanie a montáž menších obecných ihrísk Kliskému obce zaplatili od päť do deväťtisíc eur s DPH. "V prípade preliezok pre ministerskú dotačnú schému má sochár len za dokumentáciu zinkasovať až 125.000 eur bez DPH," porovnala TIS.



Ministerstvo podľa TIS argumentuje, že akademický sochár "pripravil originálny návrh diela úžitkového umenia, rodinného inkluzívneho areálu s jedenástimi prvkami a poskytol výhradnú neobmedzenú licenciu na neobmedzený čas". Otázne je však podľa TIS, načo je ministerstvu výhradná licencia na preliezky, ktorých obdoby už dnes po rôznych kútoch Slovenska stoja a autor ich naďalej ponúka aj vo svojom katalógu.



Rezort TIS nevysvetlil ani to, prečo zákazku pridelili práve Kliskému a nebola súťaž.