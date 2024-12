Transparency International: Ministri za rok vymenili 55 % riaditeľov

Bratislava 11. decembra (TASR) - Ministri štvrtej vlády Roberta Fica (Smer-SD) za prvý rok vymenili až 55 % vedúcich postov v rezortných organizáciách, podnikoch a firmách. Kým v rezortoch vedených nominantmi strany Hlas-SD musel odísť každý druhý riaditeľ, ministri za Smer-SD ich vymenili tri štvrtiny. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ich vymenil až 90 %. Vyplýva to zo zistení protikorupčnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS). Výmeny tak boli podľa TIS intenzívnejšie ako v prípade predošlej vlády Igora Matoviča (hnutie Slovensko, predtým OĽANO), ktorá za prvý rok vlády obmenila iba 42 % topmanažérov.



Koalícia "preobsadila" podľa zistení TIS v prvom roku vlády až 119 z celkovo 216 riaditeľov rezortných príspevkových a rozpočtových organizácií, šéfov najväčších štátnych podnikov a akcioviek. Matovičova vláda za porovnateľné obdobie vymenila 90 z celkovo 212 riaditeľov.



Pre lavínu výmen, ktoré spustila súčasná vláda, je podľa TIS charakteristická netransparentnosť, keďže upustila od praxe otvorených výberových konaní, ktorú sa pokúšala sčasti zaviesť jej predchodkyňa.



Polovicu riaditeľských postov preobsadili ministri za stranu Hlas-SD, pod ktorých rezorty spadá nominálne najviac organizácií a firiem - až 90 (vymenili 47 riaditeľských pozícií, 52 %). V rezorte zdravotníctva Hlas vymenil väčšiu polovicu riaditeľov (28 z celkovo 48), pre porovnanie OĽANO v Matovičovej vláde v tomto rezorte preobsadilo za prvý rok len 17 postov (z vtedy celkovo 47).



Najväčšiu manažérsku obmenu priniesla strana Smer-SD, ktorá odvolala tri štvrtiny top šéfov (42 z celkovo 56, teda 75 %).



Pri SNS je podľa TIS vypuklý aj problém s odbornosťou nových manažérov. Minister životného prostredia už stihol vymeniť 19 z celkovo 21 riaditeľov (až 90 %) a nepreobsadené ostali jedine posty šéfov národných parkov Slovenský raj a Pieniny. Taraba pritom viaceré miesta zaplnil priamo funkcionármi strán SNS a Život.



Ministerka kultúry Martina Šimkovičová tiež spustila personálne zmeny, no zrejme aj pre problém s hľadaním vlastných nominantov dosiaľ vymenila iba deväť z 32 riaditeľov (28 %). To je podobný pomer, aký platil pre jej predchodkyňu Natáliu Milanovú (OĽANO).



TIS podčiarkla, že problematická je nízka transparentnosť výmen. Ministerstvá v súčasnosti nielenže neponúkajú na svojich weboch zápisnice z realizovaných výberových konaní, ale často ani žiadnu informáciu o nich.



Transparency dodala, že tempom výmen sa súčasná vládna garnitúra dotiahla na prvú a druhú vládu Roberta Fica a mierne zaostáva už iba za kabinetom Ivety Radičovej (65 % výmen). V prípade vlády Igora Matoviča skončil za prvý rok v top manažmente štátnych firiem každý druhý. Kým priemerná "životnosť" najvyššieho šéfa v stovke vybraných súkromných firiem dosahuje za celé obdobie ich existencie 5,4 roka, pri 45 najväčších štátnych firmách je to v priemere iba 2,1 roka.