Transparency International spustila portál, kde hodnotí hotely v SR

Bratislava 1. júna (TASR) – Transparency International Slovensko (TIS) spustila webový portál, kde hodnotí hotely na Slovensku podľa transparentnosti a dôveryhodnosti majiteľov. Chce tak uľahčiť občanom či firmám zvážiť aj etický rozmer ich rozhodnutia, kam sa vyberú na dovolenku, kde usporiadajú svadbu či firemný seminár. Portál ktovlastni.sk predstavili zástupcovia TIS v utorok na tlačovej konferencii.



Hotely sú podľa bývalého riaditeľa TIS Gabriela Šípoša segmentom, ktorý priťahuje čestných podnikateľov, ale aj tých, ktorí "hľadajú priestor, ako možno preprať peniaze, alebo ako si upevniť status a vplyv v spoločnosti". Práve preto sa zamerali na hotely. Apeloval na ľudí, aby sa pri výbere hotelov pozerali aj na to, kto bude benefitovať z peňazí, ktoré tam minú.



Portál je akousi mapou viac ako 600 hotelov na Slovensku. "Snažili sme sa do toho portálu dať všetky hotely, ktoré sa na našom území nachádzajú," priblížil analytik TIS Ľuboš Kostelanský. Každý z nich bol oznámkovaný, podobne ako v škole. Označenie výborný hotel získala polovica z nich a označenie neuspokojivý alebo problémový hotel dostala takmer desatina hotelov.



Hodnotenie pozostáva z dvoch častí, okrem transparentnosti posudzovali aj dôveryhodnosť majiteľov hotelov. To mala na starosti päťčlenná hodnotiaca komisia tvorená novinármi Konštantínom Čikovským, Dušanom Karolyim, Adamom Valčekom, Martinom Turčekom a bývalým riaditeľom TIS Gabrielom Šípošom.



"Nula bodov sme si rezervovali naozaj najmä pre mafiánov a ľudí spojených s najhoršou trestnou činnosťou," skonštatoval Turček, pričom spomenul mená ako Marián Kočner alebo Ivan Lexa. Ďalšou kategóriou boli podľa jeho slov pomerne známi ľudia, ktorí sú do istej miery kontroverznými osobami, ale nespájajú sa s nimi kauzy o tom, že by ich majetok mal pochádzať z nečistých zdrojov. Títo dostali plné hodnotenie, zaradil sem napríklad kancelára Národnej rady (NR) SR Daniela Guspana. Do úvahy pri hodnotení brali aj časové hľadisko, ale aj to, či hotel vlastní viacero vlastníkov. Komisia mala veľké výhrady k 95 majiteľom hotelov a k ich doterajšej etike podnikania. Najviac týchto hotelov je v Bratislave a vo Vysokých Tatrách.



Pri transparentnosti zavážilo, či hotely ponúkajú na webe aspoň základnú informáciu o tom, kto ich prevádzkuje. Výsledky pritom hovoria, že až tretina hotelov to tají. Skúmali tiež, či je pomocou verejných registrov dohľadateľný vlastník hotela alebo konečný užívateľ výhod. "Toto nakoniec dopadlo dobre a až pri 93 % hotelov je možné zistiť, kto za tým hotelom stojí," ozrejmil Kostelanský s tým, že je to najmä vďaka registru partnerov verejného sektora. Kritériom bolo aj to, či hotely v prípade právnických osôb plnia povinnosť zverejňovať účtovnú uzávierku a či mali dlhy alebo nedoplatky voči štátu. V prípade dlhov a nedoplatkov sa pritom zamerali len na predpandemické obdobie.







Firmy z daňových rajov či relatívne netransparentných destinácií podľa TIS vlastnia 5 % hotelov. Vlastníkmi 90 % najväčších hotelov na Slovensku sú slovenskí občania. Štvrtina z majiteľov zároveň podľa TIS patrí k podnikateľom v médiách, označovaným ako oligarchovia a privatizéri.