Transpetrol: Čerpanie ropy cez ropovod Družba by malo byť obnovené

Bratislava 12. marca (TASR) - Dodávky ropy cez ropovod Družba na Slovensko by mali byť obnovené v stredu vo večerných hodinách. Pre TASR to potvrdila akciová spoločnosť Transpetrol, podľa ktorej bolo po odstránení technických príčin na ropovode mimo územia Slovenska obnovené čerpanie ropy smerom na naše územie.



"Podľa našich informácií po odstránení technických príčin na ropovode Družba, na úseku mimo územia Slovenska, bolo obnovené čerpanie ropy smerom na naše územie a príjem ropy na Slovensko sa predpokladá dnes vo večerných hodinách," uviedol Transpetrol.



Dodávky ropy cez ropovod Družba do Maďarska boli dočasne pozastavené po útoku dronu na meraciu stanicu na Ukrajine. Informáciu zverejnil v utorok (11. 3.) prostredníctvom videa na sociálnej sieti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. TASR o tom informovala na základe správy portálu investing.com.



Ropovodom Družba stále prúdi ropa z Ruska do niektorých krajín strednej Európy. Aj nedávno útok bezpilotným lietadlom viedol ku krátkemu prerušeniu toku ropy. Podľa maďarského ministra zahraničných vecí sa očakáva, že prevádzka sa čoskoro obnoví.



Portál idnes.cz v pondelok (10. 3.) informoval, že česká ropná rafinérska spoločnosť Orlen Unipetrol začína využívať ropu zo štátnych rezerv, ktorú jej prisľúbil český kabinet v súvislosti s výpadkom dodávok cez ropovod Družba.



Český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček minulý týždeň uviedol, že dodávky ropy do krajiny ropovodom Družba sa zastavili pre nesplácanie dlhov medzi Orlen Unipetrol a ruskými dodávateľmi.