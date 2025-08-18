< sekcia Ekonomika
Transpetrol: Na Slovensko prestala pritekať ropa ropovodom Družba
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na sociálnej sieti priblížil, že je poškodená trafostanica nevyhnutná pre prevádzku ropovodu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. augusta (TASR) - Na Slovensko v pondelok prestala pritekať ropa ropovodom Družba. Pre TASR to potvrdila spoločnosť Transpetrol s tým, že to momentálne nemá vplyv na prepravu ropy našim územím. Zastavenie dodávok ropy ropovodom Družba už oznámilo aj Maďarsko, podľa ktorého je to dôsledok útoku Ukrajiny.
„Bližšie informácie o dôvode pozastavenia, ktoré je mimo územia Slovenskej republiky, naša spoločnosť nepozná. Preprava ropy slovenským územím je zabezpečená a realizovaná v súlade s plánom čerpania,“ uviedol Transpetrol.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na sociálnej sieti priblížil, že je poškodená trafostanica nevyhnutná pre prevádzku ropovodu. Dodal, že podľa námestníka ruského ministra energetiky Pavla Sorokina sa ruskí špecialisti usilujú trafostanicu čo najrýchlejšie opraviť, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť.
„Bližšie informácie o dôvode pozastavenia, ktoré je mimo územia Slovenskej republiky, naša spoločnosť nepozná. Preprava ropy slovenským územím je zabezpečená a realizovaná v súlade s plánom čerpania,“ uviedol Transpetrol.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na sociálnej sieti priblížil, že je poškodená trafostanica nevyhnutná pre prevádzku ropovodu. Dodal, že podľa námestníka ruského ministra energetiky Pavla Sorokina sa ruskí špecialisti usilujú trafostanicu čo najrýchlejšie opraviť, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť.