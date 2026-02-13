< sekcia Ekonomika
Transpetrol eviduje prerušenie dodávok ropy do SR cez ropovod Družba
Aktuálna situácia nemá vplyv na zásobovanie domáceho trhu, rezort hospodárstva bude verejnosť informovať o ďalšom vývoji situácie.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Štátna akciová spoločnosť Transpetrol naďalej eviduje dočasné technické prerušenie príjmu ropy na územie SR prostredníctvom ropovodu Družba. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík. Aktuálna situácia podľa nej však nemá vplyv na zásobovanie domáceho trhu, rezort bude verejnosť informovať o ďalšom vývoji situácie.
„Rezort hospodárstva od začiatku monitoruje vývoj situácie a je v kontakte so spoločnosťou Transpetrol a spoločnosťou Slovnaft, ako aj s ďalšími dotknutými subjektmi v rámci energetického a krízového riadenia štátu,“ spresnila Pavlusík.
Harmonogram obnovenia dodávok bol zo strany ukrajinských partnerov v závislosti od technického vývoja v posledných dňoch podľa hovorkyne viackrát aktualizovaný. MH SR v spolupráci so spoločnosťou Transpetrol podľa nej vyhodnocuje jednotlivé scenáre a v súčasnosti vychádza z posledného avizovaného termínu obnovenia dodávok začiatkom budúceho týždňa.
„Ministerstvo hospodárstva SR zároveň zdôrazňuje, že aktuálna situácia nemá dosah na zásobovanie domáceho trhu,“ podčiarkla. Dodala, že SR tiež disponuje na základe určenia Správy štátnych hmotných rezerv SR primeranými strategickými zásobami ropy a ropných produktov na približne 90 dní, ktoré v súlade s platnou legislatívou zabezpečujú energetickú stabilitu krajiny pri výpadkoch dodávok, ak by si to vývoj situácie vyžiadal.
Rusko pred dvomi týždňami zničilo infraštruktúru ropovodu Družba na východnej Ukrajine. Tým zastavilo aj dodávky ropy na Slovensko, upozornil na to poslanec za opozičné PS Ivan Štefunko. Dodávky energií z Ruska nie sú podľa neho spoľahlivé a teda ani lacné.
