Moskva/Kyjev 12. mája (TASR) - Po tom, čo Rusko uvalilo sankcie na bývalé dcérske spoločnosti Gazpromu v zahraničí, tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy výrazne klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rezervácie na prepravu ruského plynu podľa prevádzkovateľa ukrajinskej plynovodnej siete OGTSU vo štvrtok predstavovali len 53,2 milióna kubických metrov (m3). Podľa aktuálneho tranzitného kontraktu sa môže denne cez Ukrajinu prepraviť do Európy maximálne 110 miliónov m3.



Na porovnanie, v utorok (10. 5.) objem rezervácií na tranzit dosiahol 95,8 milióna m3 a v stredu (11. 5.) klesol na 72 miliónov m3, pretože Ukrajina uzavrela jednu vetvu vedúcu cez Luhanskú oblasť, ktorú kontrolujú ruskí separatisti.



To znamená, že vo štvrtok dodávky opäť padli o viac než štvrtinu. Nie je jasné, či tento drastický pokles súvisí s ruskými sankciami. V uplynulých týždňoch už viackrát prúdili cez ukrajinský plynovodný systém podobné objemy. Naposledy sa podobne málo (53 miliónov m3) prepravilo 24. apríla.



Ruská vláda v stredu zakázala, aby koncern Gazprom obchodoval so svojimi bývalými zahraničnými divíziami, ako je Gazprom Germania, z ktorých sa pred mesiacom stiahol. Moskva tiež uvalila sankcie na firmu EuRoPol GAZ, vlastníka poľskej časti plynovodu Jamal. Celkovo je na novom ruskom sankčnom zozname 30 firiem z Európy a jedna z USA a opatrenie predbežne platí do 30. septembra.