Tranzitný systém Ukrajiny chce Rusko využívať ďalej, v menšom objeme

Moskva 27. decembra (TASR) - Ukrajinský prenosový systém už nebude prepravovať taký objem plynu ako v minulosti, Rusko však neplánuje zatiaľ túto trasu opustiť. Uviedol to v piatok ruský minister energetiky Alexander Novak v rozhovore pre spravodajskú televíznu stanicu Rossija 24.



"Vo všeobecnosti sme sa tejto trasy nikdy nevzdali. Isteže sa už nedá počítať s tým, že by tento systém prepravoval také objemy (plynu) ako predtým, keď sa prostredníctvom neho transportovalo 90 - 100 miliárd kubických metrov," citovala Novaka agentúra TASS. Zároveň dodal, že ukrajinský tranzitný systém je v dosť "opotrebovanom stave" a potreboval by modernizáciu.



Podľa Novaka bude Európa dovoz plynu v budúcnosti zvyšovať, čo znamená dopyt po surovine aj prostredníctvom ďalších systémov ako Jamal - Európa, Severný prúd 2 či TurkStream. "Myslím si však, že aj ukrajinská infraštruktúra bude z rastu dopytu ťažiť," dodal Novak.