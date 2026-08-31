< sekcia Ekonomika
Trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom plánujú zdvojkoľajniť
Umožnilo by to jazdy vlakov každých 15 minút.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - Železničná trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom by mala byť v budúcnosti dvojkoľajová, čo by umožnilo jazdy vlakov každých 15 minút. Po piatkovom (28. 8.) výjazdovom rokovaní vlády v Hliníku nad Hronom to avizoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.
Ráž priblížil, že počas piatkového rokovania vlády schválili prvý krok k tomu, aby došlo k zdvojkoľajneniu tejto trate. „Došlo k rozhodnutiu o tom, že sa spracuje štúdia realizovateľnosti, budeme rokovať o jej spolufinancovaní s BBSK,“ poznamenal minister.
Lunter v tejto súvislosti uviedol, že Banská Bystrica a Zvolen patria medzi najvýznamnejšie metropolitné oblasti na Slovensku, kde je potrebná 15-minútová taktová vlaková doprava. Súčasná trať však kapacitne nestačí. „Táto štúdia je dôležitý krok k tomu, aby sa v ďalšom období z eurofondov takáto dvojkoľajka mohla spraviť,“ poznamenal predseda BBSK.
Spomínaná štúdia by mala byť podľa jeho slov vysúťažená do konca tohto roka, následne by sa mala zadať projektová dokumentácia. „Je dohoda s ministrom dopravy, že v novom programovom období to bude aj súčasť priorít vlády v rámci eurofondového rozpočtu. To znamená, mali by byť vyčlenené prostriedky aj na samotnú realizáciu z eurofondov,“ dodal Lunter.
Ráž priblížil, že počas piatkového rokovania vlády schválili prvý krok k tomu, aby došlo k zdvojkoľajneniu tejto trate. „Došlo k rozhodnutiu o tom, že sa spracuje štúdia realizovateľnosti, budeme rokovať o jej spolufinancovaní s BBSK,“ poznamenal minister.
Lunter v tejto súvislosti uviedol, že Banská Bystrica a Zvolen patria medzi najvýznamnejšie metropolitné oblasti na Slovensku, kde je potrebná 15-minútová taktová vlaková doprava. Súčasná trať však kapacitne nestačí. „Táto štúdia je dôležitý krok k tomu, aby sa v ďalšom období z eurofondov takáto dvojkoľajka mohla spraviť,“ poznamenal predseda BBSK.
Spomínaná štúdia by mala byť podľa jeho slov vysúťažená do konca tohto roka, následne by sa mala zadať projektová dokumentácia. „Je dohoda s ministrom dopravy, že v novom programovom období to bude aj súčasť priorít vlády v rámci eurofondového rozpočtu. To znamená, mali by byť vyčlenené prostriedky aj na samotnú realizáciu z eurofondov,“ dodal Lunter.