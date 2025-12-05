Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor

Na snímke dva vlaky nasledujúci deň po zrážke pri Pezinku v pondelok 10. novembra 2025. Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620 v nedeľu 9. novembra. Foto: TASR - Michal Svítok

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností požiadali Dopravný úrad (DÚ) SR o opätovné vykonanie štátneho dozoru na trati v okolí Pezinka.

Bratislava 5. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností požiadali Dopravný úrad (DÚ) SR o opätovné vykonanie štátneho dozoru na trati v okolí Pezinka. Úsek medzi Pezinkom a Svätým Jurom, kde sa 9. novembra 2025 zrazili dva vlaky, patrí k najmodernejším tratiam na Slovensku najmä z hľadiska bezpečnosti. Informovali o tom v piatok ŽSR s tým, že denne touto trasou prejdú stovky vlakov, pričom v posledných dvoch rokoch žiaden z rušňovodičov prechádzajúcich úsekom nehlásil žiadne nedostatky pre zlú dohľadnosť návestidiel.

Trať už v marci tohto roka štátny dozor, teda DÚ, skontroloval. "Pri prešetrovaní sa zameral na dohľadnosť, viditeľnosť a zameniteľnosť návestidiel, resp. železničných semaforov v ŽST Pezinok. Skonštatoval, že ŽSR splnili všetky zákonné aj technické normy a predpisy súvisiace s viditeľnosťou odchodových návestidiel L1 až L5, ktoré boli kľúčové práve pri spomínanej nehode dvoch vlakov z 9. novembra tohto roka," uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.

Počas výkonu dozoru sa zistilo, že dohľadnosť odchodových návestidiel pre najvyššiu dovolenú rýchlosť je 400 metrov. Táto vzdialenosť je v tomto prípade dodržaná. Platí to pre maximálnu rýchlosť vlakov 120 kilometrov za hodinu, ktoré nie sú vybavené mobilnou časťou zabezpečovacieho systému ETCS.

"Presné určenie polohy, resp. vytyčovanie polohy a osadenie hlavných návestidiel pri modernizácii stanice Pezinok bolo vykonané komisionálne," ozrejmila Lániková. Znamená to, že pritom boli prítomní viacerí zástupcovia odborných útvarov, ktoré dohliadajú na dodržanie noriem a predpisov.
