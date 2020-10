Traton a Hino Motors vytvoria podnik na vývoj elektrických áut

Mníchov 28. októbra (TASR) - Traton, nákladná divízia nemeckého koncernu Volkswagen (VW) a japonský výrobca úžitkových vozidiel Hino Motors, dcérska spoločnosť Toyoty, v stredu oznámili, že vytvoria spoločný podnik na vývoj elektrických nákladných vozidiel. Automobilky na celom svete sa preorientovávajú na rastúci trh s elektronickými vozidlami.



Traton a Hino budú vyvíjať akumulátorové, elektrické a palivové články, ako aj ďalšie komponenty a softvér, uviedli v spoločnom vyhlásení.



Traton, rovnako ako celá skupina Volkswagen, označil elektrifikáciu za jednu zo svojich strategických priorít, pretože sa snaží dosiahnuť ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti uhlíkových emisií.



Skupina so sídlom v Mníchove, ktorej patria značky MAN a Scania, si dala za cieľ investovať do elektrických vozidiel do roku 2025 miliardu eur. "Nový spoločný podnik s Hino je ďalším dôležitým krokom v elektrifikácii, ktorý posúva našu misiu ďalej," uviedol výkonný riaditeľ Traton Matthias Gründler. Obe spoločnosti sa najskôr dohodli na partnerstve v roku 2018 a v roku 2019 založili spoločný podnik v oblasti obstarávania.



Podobu nového spoločného podniku zatiaľ nešpecifikovali. Uviedli však, že "vytvoria tím špecialistov" a spoločný projekt odštartujú najskôr vo švédskom Sodertalje, kde má Scania svoju továreň, a neskôr v Tokiu.



Traton zamestnáva 83.000 ľudí a v roku 2019 predal na celom svete 242.000 vozidiel. Hino má 35.000 a jeho odbyt v roku 2019 dosiahol 190.000 vozidiel.



Traton v polovici októbra oznámil "zásadnú dohodu" o kúpe amerického výrobcu nákladných vozidiel Navistar za 3,7 miliardy USD (3,13 miliardy eur).



(1 EUR = 1,1832 USD)