Traton žiada celoeurópske stimuly pre výrobcov nákladných áut

Mníchov 4. mája (TASR) - Traton, dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen, do ktorej patria výrobcovia nákladných vozidiel MAN a Scania, žiada celoeurópske investičné stimuly ako prostriedok, ktorý by "vytiahol" výrobcov ťažkých nákladných vozidiel z krízy spôsobenej novým koronavírusom.



Celkový predaj divízie sa v 1. štvrťroku 2020 znížil o 20 % na 46.000 vozidiel, oznámil v pondelok Traton so sídlom v Mníchove.



Prevádzkový zisk spoločnosti v prvých troch mesiacoch roka 2020 klesol o dve tretiny na 161 miliónov eur.



Traton očakáva výrazný pokles výnosov z predaja a prevádzkového zisku aj v 2. štvrťroku. Naznačil to finančný riaditeľ Christian Schulz s tým, že spoločnosť sa sústredí na zabezpečenie likvidity.



„Európa teraz potrebuje investičné stimuly pre ekologicky priateľskú modernizáciu vozových parkov aj ako prostriedok na prekonanie krízy v tomto systémovo dôležitom sektore,“ uviedol generálny riaditeľ Andreas Renschler.



To by podľa neho umožnilo, aby boli nákladné vozidlá v Európe, ktorých priemerný vek sa odhaduje na 12 rokov, rýchlo nahradené ekonomickejšími a ekologickejšími modelmi. Tým by sa vytvorili pracovné miesta a zároveň by to Európskej únii pomohlo splniť environmentálne ciele, dodal Renschler.