Treba sa zamerať na to, kam sa peniaze z plánu obnovy investujú

Bratislava 15. júna (TASR) – Vytvoriť pomocnú schému na obnovu ekonomík krajín Európskej únie (EÚ) v podobe plánu obnovy a odolnosti bolo potrebné, toto oživenie však bude musieť stačiť. Uviedol to rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Preto sa musia krajiny EÚ zamerať na to, kam peniaze investujú. Zhodli sa na tom Kurz a premiér SR Eduard Heger počas diskusie na medzinárodnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum.



"Rakúsko aj iné krajiny v EÚ boli skeptické voči fondu obnovy na začiatku. Nakoniec sme súhlasili, pretože si myslíme, že balík je dobrý, myslíme si, že rozhodnutie je dobré a že je nevyhnutné investovať veľa peňazí na naštartovanie ekonomík," poznamenal Kurz s tým, že plán obnovy považuje za nástroj, ktorý je potrebný v týchto časoch, avšak nie je to nič, čo by sa malo opakovať častejšie.



Heger vyzdvihol dôležitosť reforiem, ktoré sú aj podmienkou čerpania peňazí z fondu obnovy. S Kurzom sa zhodli, že je dôležité zamerať sa na to, kam sa peniaze investujú. Ak totiž chcú krajiny investovať veľký balík peňazí a zvyšovať tak dlh, treba sa zamerať na reformy napríklad v zdravotníctve či školstve - závisí to od potrieb danej krajiny. "Musí to ísť ruka v ruke s prevenciou ďalšieho zvyšovania dlhu, radšej treba mať nástroje, ktoré môžu dlh neskôr znižovať," podotkol Heger.



Podpredseda vlády ČR a minister priemyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček počas diskusie podotkol, že plán obnovy nie je jediným nástrojom na podporu ekonomiky v susednom Česku, ale môže byť kľúčovým nástrojom. Dôležitou je podľa neho podpora malých či stredných podnikov. "Je dôležité povedať, že v porovnaní s predkrízovým obdobím si Česká republika definovala nové priority. Kompletne sme zmenili svoje priority," uviedol Havlíček s tým, že štát začal investovať do výskumu, vývoja či inovácií.



Všetci traja diskutéri sa zhodli na tom, že pri investovaní takého veľkého množstva peňazí je potrebná i kontrola. "Kontrola je potrebná, pretože inak by sa peniaze len minuli, čo by bola katastrofa," uzavrel Heger.