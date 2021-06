Zavedenie technológií do zdravotníctva je potrebné, tvrdia odborníci

Bratislava 13. júna (TASR) - Zdravotníckeho personálu je nedostatok, nároky pacientov rastú a v budúcnosti aj naďalej budú. Bude preto potrebné viac sa zamerať na zavádzanie technológií do zdravotníctva. Za pomalým zavádzaním digitálnych inovácií však stojí aj nedostatok kvalifikovaných ľudí. Upozornili na to počas štvrtkovej (10. 6.) konferencie ITAPA 2021 odborníci na zdravotníctvo a informačné technológie.



"Dopyt po e-receptoch na lieky a po telemedicíne sa počas pandémie strojnásobil a týchto benefitov sa pacient nebude chcieť vzdať, keď vie, že sa dá dostať k lieku na predpis aj bez toho, aby išiel k lekárovi osobne. Tlak na inovácie v zdravotníctve rastie a bude rásť," poukázal Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi a člen predstavenstva Dôvera zdravotná poisťovňa. Bude sa tak v zdravotníctve podľa jeho slov potrebné zamerať na technológie aj dôvody dlhodobého nedostatku zdravotníckych pracovníkov. "Pre ilustráciu, denne cez nás prejde okolo 400.000 e-receptov," opísal Pavol Capek, generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



"Je úplne bežné, že technológie nahrádzajú lekárov, vidno to napríklad aj v afrických krajinách. Pacienti nemajú len nároky, majú aj právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť," spresnil Štefan Korec, špecialista na umelú inteligenciu v onkológii.



Za pomalým trendom nástupu digitálnych inovácií do slovenského zdravotníctva stojí aj nedostatok ľudí s vhodným vzdelaním. "Buď sa neozývajú, a keď aj spolupracujeme s vysokými školami, tak takýchto ľudí je veľmi málo. Fakulty by mali byť v tomto dravšie," skonštatoval Martin Kavec, aplikačný špecialista z tímu spoločnosti Siemens Healthineers.