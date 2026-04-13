Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Trebatice plánujú zvýšiť energetickú hospodárnosť komunitného centra

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autor TASR
Trebatice 13. apríla (TASR) - Obec Trebatice v okrese Piešťany plánuje zvýšiť energetickú hospodárnosť komunitného a športového centra za viac ako 200.000 eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ako pre TASR uviedol starosta obce Juraj Valo, realizácia závisí od získania externých zdrojov.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť DBTechnology, ktorá sa zaviazala dielo realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou, technickými normami a podmienkami verejného obstarávania. Celková cena diela bola stanovená na 234.207,51 eura s DPH.

Zmluva, ktorú obec so zhotoviteľom uzatvorila, nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu a jej zverejnenie v súlade s platnou legislatívou. Žiadosť obec podľa starostu podala v uplynulom týždni.
.

