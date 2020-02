Trebišov pripravuje kompostáreň na bioodpad, chce využiť eurofondy

Trebišov 9. februára (TASR) – Mesto Trebišov chystá vybudovanie kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Projekt zahŕňa stavebnú časť a obstaranie technických a technologických zariadení s celkovými výdavkami zhruba 3.159.000 eur. Predloženie žiadosti o finančnú podporu z eurofondov a spolufinancovanie projektu vo výške piatich percent schválilo tento týždeň mestské zastupiteľstvo.



"Realizácia tohto projektu umožní komplexné spracovávanie biologického odpadu v meste a pomôže znížiť množstvo odpadu vyvezeného na skládku," informoval primátor Trebišova Marek Čižmár. Uviedol, že aj analýza odpadu v meste jasne ukázala, že vysoké percento zmiešaného odpadu, ktorý produkujú obyvatelia domov a bytov, tvorí práve "zelený" odpad.



Kompostáreň je projektovaná v priestore bývalých vojenských skladov PHM v lokalite Nový Koronč. Pre tento cieľ bolo potrebné aj zmeniť územný plán mesta. V kompostárni sa bude zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad z údržby parkov, cintorínov, mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov a kuchynský odpad z domácností. Projektovaná kapacita je 2800 ton biologicky rozložiteľného odpadu za rok. Výstupom bude podľa predpokladov 1090 ton kompostu ročne.



Technické vybavenie, ktorého hodnota je na základe verejného obstarávania zhruba 1,47 milióna eur, zahŕňa dve zberové vozidlá, traktor, naťahovač kontajnerov za traktor, prekopávač a preosievač kompostu, čelný nakladač, drvič kuchynského odpadu, drvič konárov, hygienizačné zariadenia či zberné nádoby.



Na rokovaní mestských poslancov 4. februára viceprimátorka Viera Mokáňová informovala, že technická časť je už vysúťažená a potrebné je ešte vysúťažiť stavebnú časť projektu. "Malo by to fungovať tak pre občanov, možno aj ako motivácia, aby triedili biologicky rozložiteľný odpad, že za odmenu si budú môcť kompost z kompostárne zobrať. Určite minimálne päť rokov počas udržateľnosti projektu. Či bude ďalej záujem nejako predávať ten kompost, je otázka do budúcnosti, ale myslím si, že záujem občanov bude veľký a takisto ho vie využiť mesto na nejaké terénne úpravy," povedala.