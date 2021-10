Výstavba nájomných bytov v Trebišove bude stáť viac ako 4 milióny eur

Trebišov 29. októbra (TASR) – Mesto Trebišov začalo s výstavbou 78 nájomných bytov na sídlisku Juh. Na ich výstavbu získala samospráva dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 1.665.970 eur a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 2.992.240 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Slávnostného poklepania základného kameňa sa v piatok zúčastnili okrem primátora Mareka Čižmára i poslanec NR SR Jozef Lukáč (Sme rodina), štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková a zástupcovia firiem, ktoré sa na výstavbe podieľajú.



"Stavba bude pozostávať z dvoch samostatne stojacich bytových domov, označených C a D. Postavené budú vo väzbe na už existujúce dva bytové domy A a B. K objektom je navrhnutá prístupová komunikácia s podzemnými príslušnými inžinierskymi sieťami, parkoviská, verejné osvetlenie a priestor na zberné nádoby na odpad," uviedla Mištaničová.



Bytové domy budú päťpodlažné, každý z nich pozostáva z 39 jedno, dvoj a trojizbových bytov. Spoločné priestory budú tvoriť chodby, pivnice, miestnosti zdravo-technickej inštalácie, ako aj miestnosť na uloženie kočiarov a bicyklov. V strednej sekcii sa počíta s miestnosťou pre výmenníkovú stanicu.



„Priemerná obytná plocha jedného bytu je 59,6 štvorcových metrov. Najmenšie bytové jednotky budú mať rozlohu 31 štvorcových metrov a najväčšie, trojizbové byty približne 77 štvorcových metrov,“ priblížila Mištaničová.



Výstavbu realizuje firma Cedis s.r.o. a stihnúť by to podľa Mištaničovej mala do 18 mesiacov od odovzdania staveniska.