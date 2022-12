Tréger:Samosprávy nemajú zdroje na vykrytie zvýšených nákladov na mzdy

Trenčín 13. decembra (TASR) – Samosprávy nemajú zdroje na vykrytie nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti so zákonom stanoveným zvyšovaním odmien za prácu v nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov. V Trenčíne to v utorok povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger.



ZMOS podľa neho odišlo z tripartity preto, že postup prijatia zmeny Zákonníka práce nebol štandardný a medzirezortné pripomienkové konanie bolo odsunuté na druhú koľaj. ZMOS nemá problém s nárokom na zvýšenú mzdu u ľudí, ktorí robia v nočných hodinách, cez sviatky, v sobotu a v nedeľu. Problém má s tým, že samosprávy už nemajú zdroje na vykrytie zvýšených nákladov.



"V rámci verejnej správy máme 35.000 zamestnancov, ktorých sa to týka. Sú to pracovníci mestských a obecných polícií, technických služieb, odpadových spoločností, sociálnych služieb, ale najmä pracovníci dopravných podnikov, najmä Bratislavy a Košíc," zdôraznil Tréger s tým, že parlament prijal zákon, ktorému chýbala dopadová štúdia.



Podľa predsedu Komory miest ZMOS Jozefa Božika mestá na Slovensku sú dlhodobo podfinancované. "V mestách a obciach dochádza k zvyšovaniu daní z nehnuteľností, poplatkov za materské školy, školské kluby detí. Dochádza k zvyšovaniu všetkého možného len preto, aby sa vykryli straty, ktoré spôsobili zlé rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. Tá navrhuje, aby prostredníctvom daňových bonusov bola poskytnutá pomoc rodinám, ale zároveň tieto peniaze berú samosprávam, ktoré vykonávajú 70 percent služieb pre občanov," doplnil Božik.



Zdôraznil, že ZMOS v spolupráci s Úniou miest Slovenska a ďalšími organizáciami bude robiť všetko preto, aby sa prehlbovanie zlého financovania samospráv zastavilo.