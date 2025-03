Trenčania môžu zaplatiť dane aj bez fyzického doručenia rozhodnutia

Trenčín 26. marca (TASR) - Zjednodušenie komunikácie medzi obyvateľmi Trenčína a mestom ako správcom daní má priniesť možnosť zaplatenia daní a poplatkov bez fyzického doručenia rozhodnutia. Mesto o túto službu rozšírilo už viac ako rok fungujúce elektronické služby. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Mesto Trenčín už viac ako rok poskytuje daňovníkom elektronickú službu prostredníctvom osobnej internetovej zóny datamesta.trencin.sk. Každý si tam vie pozrieť svoje nedoplatky, ale aj aktuálne výmery daní a poplatkov. Teraz k tomu pribudla ďalšia služba. Mesto tak môže postupne znižovať finančné náklady na doručovanie rozhodnutí a zároveň šetriť čas i náklady obyvateľov," uviedla hovorkyňa.



Daňovníci, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku, sa môžu zaregistrovať do datamesta.trencin.sk. Následne zakliknú súhlas so zaslaním oznámenia o výške daní. Oznámenia budú k dispozícii od 28. apríla do 20. mája bežného roka s termínom splatnosti 20. mája 2025.



"Ak obyvatelia urobia úhradu v stanovenom termíne a výške, budú sa považovať za právoplatne vyrubené dňom zaplatenia. Ak termín (20. 5. 2025) nestihnú, mesto daň i poplatok vyrubí rozhodnutím a doručí ho tak ako doteraz," doplnila Ságová.