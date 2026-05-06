Trenčianska radnica bude v piatok zatvorená, MHD bude obmedzená
Autor TASR
Trenčín 6. mája (TASR) - V Deň víťazstva nad fašizmom v piatok 8. mája bude mestský úrad v Trenčíne zatvorený vrátane klientskeho centra, matriky a podateľne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Kultúrno-informačné centrum Trenčín bude otvorené od 9.00 do 17.00 h, mestská veža bude návštevníkom k dispozícii od 10.00 do 18.00 h.
„Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne bude v piatok premávať ako v pracovný deň počas prázdnin. Na zastávkach je potrebné sledovať odchody uvedené v strednom stĺpci. K zmene režimu prevádzky pristúpilo mesto Trenčín ako objednávateľ výkonov MHD vzhľadom na to, že v tento deň nebude prebiehať výučba v mestom zriaďovaných základných školách,“ doplnila hovorkyňa.
