Streda 6. máj 2026
Trenčianska radnica bude v piatok zatvorená, MHD bude obmedzená

Na snímke vlajočky a v pozadí Trenčiansky hrad počas prípravných prác na otvárací víkend Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 v Trenčíne. Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Trenčín 6. mája (TASR) - V Deň víťazstva nad fašizmom v piatok 8. mája bude mestský úrad v Trenčíne zatvorený vrátane klientskeho centra, matriky a podateľne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Kultúrno-informačné centrum Trenčín bude otvorené od 9.00 do 17.00 h, mestská veža bude návštevníkom k dispozícii od 10.00 do 18.00 h.

Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne bude v piatok premávať ako v pracovný deň počas prázdnin. Na zastávkach je potrebné sledovať odchody uvedené v strednom stĺpci. K zmene režimu prevádzky pristúpilo mesto Trenčín ako objednávateľ výkonov MHD vzhľadom na to, že v tento deň nebude prebiehať výučba v mestom zriaďovaných základných školách,“ doplnila hovorkyňa.
