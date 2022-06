Trenčianska radnica chce premostiť Váh z Vlárskej ulice na Ostrov

Trenčín 22. júna (TASR) – Trenčianska radnica chce premostiť rieku Váh v Trenčíne z Ulice na Ostrove na Vlársku ulicu. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania schválili v stredu poslanci mestského zastupiteľstva.



Podľa hlavného architekta mesta Trenčín Martina Beďatša je predpokladaná hodnota zákazky 700.000 eur, finančné krytie schválili v stredu poslanci zmenou programového rozpočtu mesta. Most má pomôcť riešiť dopravnú situáciu v meste.



"Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie premostenia rieky Váh vrátane priľahlých križovatiek a dotknutých komunikácií. Predmetom zákazky je aj inžinierska činnosť do vydania právoplatného stavebného povolenia a výkon autorského dozoru. Ako podklad pre vytvorenie cenovej ponuky bude slúžiť dopravná štúdia a predbežný architektonický návrh mosta a rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie," skonštatoval mestský architekt s tým, že most by mal mať dva jazdné pruhy pre automobily, dva cyklopruhy a chodník pre peších.



Premostenie do rekreačnej zóny Ostrov bolo podľa neho už súčasťou modernizácie železničnej trate, územné rozhodnutie bolo vydané už v roku 2005. "Nie je to teda žiadna novinka. Samozrejme sme museli ten návrh upraviť a zmeniť, dnes už nebol vyhovujúci. So stavbou priamo súvisia rekonštrukcia starého cestného mosta a preložka cesty I/61 z Hasičskej a Štefánikovej ulice ku železnici," pripomenul Beďatš.



Výstavbu mosta chce radnica podľa primátora Richarda Rybníčka financovať z eurofondov. Pripomenul, že v rámci financií na územný mestský rozvoj má mesto Trenčín schválených 37 miliónov eur.



"My musíme byť pripravení, musíme mať všetky podklady a dokumentáciu, aby sme mohli peniaze získať. Ide o roky príprav, kým to dostaneme do fázy realizácie. Tieto procesy sa nedajú preskočiť. Preto sa bavíme o tom, že do roku 2025 by sme mali dotiahnuť proces do právoplatného stavebného povolenia, aby sme mohli súťažiť. Aby sa to dalo v rokoch 2026 až 2030 zrealizovať," zdôraznil Rybníček.