Trenčianska radnica finišuje s rekonštrukciou hrádze na Váhu
Aktuálne pripravujú terén na položenie asfaltu.
Autor TASR
Trenčín 2. októbra (TASR) - Trenčianska radnica finišuje s rekonštrukciou ľavobrežnej hrádze rieky Váh do Riviéry po most na Ostrov. Aktuálne pripravujú terén na položenie asfaltu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„V budúcom týždni, ak to nevplyvní počasie, sa bude asfaltovať povrch hrádze v dvoch úsekoch. Začne sa pri moste na Ostrov po starý železničný most. Potom sa zhotoviteľ prác presunie k lodenici a obnoví povrch hrádze až po úroveň Riviéry. Postaráme sa aj o dva zjazdy, respektíve nájazdy z hrádze na cyklotrasu a naopak popri Mládežníckej ulici,“ uviedla hovorkyňa.
Počas asfaltovania bude pohyb na dotknutých úsekoch hrádze obmedzený. Ide o mestskú investičnú akciu v hodnote viac ako 123.000 eur.
