Trenčianska radnica má problém so zostavením rozpočtu na budúci rok

Trenčín 31. októbra (TASR) - Mesto Trenčín má problém so zostavením rozpočtu na budúci rok. Dôvodom je znižovanie príjmov od štátu a zvyšovanie výdavkov. TASR o tom informoval primátor Trenčína Richard Rybníček.



"Navrhované konsolidačné opatrenia - napríklad zvýšenie DPH, inflácia, plnenie mzdových záväzkov z dôvodu rastu minimálnej mzdy a vyplatenie mimoriadnej odmeny zamestnancom vo výške 800 eur na jedného zamestnanca, nám zvyšujú výdavky. Okrem toho začali opätovne rásť ceny energií. Veríme, že na mimoriadne odmeny zamestnancom nám štát pošle v roku 2025 finančné prostriedky, inak ich nemáme z čoho vyplatiť," pripomenul primátor.



Konsolidačný balíček bude mať podľa neho veľký vplyv na budúcoročný rozpočet napriek tomu, že samosprávy nie sú zodpovedné za vysoký verejný dlh a deficit verejných financií. "Štát nám zvyšuje výdavky a my sa s tým budeme musieť vysporiadať. Vždy je viac možností. Znižovať výdavky napríklad na kosenie, údržbu komunikácií, opravy výtlkov, vypnúť niektoré stĺpy verejného osvetlenia, zatvoriť plaváreň či kultúrne strediská," doplnil Rybníček.



Ako dodal, prehodnotiť je tiež možné výšku dotácií na šport, kultúru, sociálnu oblasť či mládež alebo obmedziť mestskú hromadnú dopravu. Druhou možnosťou podľa neho je, že sa uvedené opatrenia sčasti premietnu do návrhu na zvýšenie vlastných príjmov mesta.



"Uvedomujeme si, že žiadna z uvedených možností nie je správna. Občania aj podnikatelia si zaslúžia, aby im mesto poskytovalo kvalitné služby v primeranom rozsahu a súčasne sa nemuseli 'skladať' aj touto formou na konsolidačný balíček štátu," zdôraznil primátor.



Väčšinu investičných projektov mesta nie je podľa neho v dôsledku konsolidačného balíčka možné zastaviť. Mesto má podpísané veľké množstvo zmlúv na realizáciu projektov a prebiehajú verejné obstarávania.



O tom, či sa budú zvyšovať miestne dane a poplatky, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva. Je však jasné, že mesto bude musieť navrhnúť zvýšenie poplatku za odpad, aby pokrylo väčšie náklady súvisiace s úpravou odpadu pred skládkovaním a zvýšenou DPH.



"Pripravujeme sa na rok 2026, keď budeme Európskym hlavným mestom kultúry. Je s tým spojených veľa investičných projektov, ktoré sa už realizujú alebo budú v krátkej dobe realizovať. Neustále pracujeme na investíciách do zníženia energetickej náročnosti. Najväčšou, ktorá sa práve začína, je prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia. Mala by byť ukončená v prvej polovici roka 2025. Predpokladaná úspora nákladov sa v tomto prípade odhaduje na úrovni asi 60 percent," uzavrel Rybníček.