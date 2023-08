Trenčania budú chodiť po nových chodníkoch, obnova stála tisíce eur

Trenčín 22. augusta (TASR) - Trenčianska radnica zrekonštruovala za desiatky tisíc eur niekoľko chodníkov v meste. Na obnove ďalších mesto pracuje. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Hotový je podľa nej bezbariérový chodník na Legionárskej ulici smerom do centra mesta. Za viac ako 110.000 eur vymenili obrubníky i podkladovú vrstvu, chodník dostal nový povrch z betónovej dlažby a na zastávke MHD pribudla aj vodiaca dlažba.



"Ukončená je aj rekonštrukcia chodníka na Bezručovej ulici popri základnej škole smerom k budove bývalej City Univerzity. Chodci môžu tadiaľ chodiť bezpečne po novej betónovej zámkovej dlažbe. Celkové náklady boli viac ako 62.000 eur," doplnila Ságová s tým, že momentálne ešte opravujú múr plota základnej školy.



Ako dodala, aktuálne sa pracuje na Družstevnej ulici, kde vynovujú povrch cesty i chodníkov. Práce za viac ako 55.000 eur by mali ukončiť ešte tento týždeň. Hotové sú podľa nej aj prístupové chodníky v areáli Základnej školy Kubranská, prístupové chodníky ku vchodom do bytoviek na Hollého ulici. Stavebné práce sa onedlho začnú aj na Kasárenskej ulici, kde vybudujú nový chodník, a po rekonštrukcii vodovodu na Ulici V. Roya sa začne s obnovou chodníkov aj v tejto lokalite.