Trenčín 11. mája (TASR) – Trenčianska radnica začala s obnovou športového areálu v Zátoke pokoja pri Váhu neďaleko centra mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



V Zátoke pokoja vznikne podľa nej vynovený priestor pre výkonnostnú i rekreačnú atletiku, ale aj ihriská pre voľnočasové aktivity verejnosti.



„Obnovíme 250-metrový atletický ovál so štyrmi dráhami a tartanovým povrchom, rozbeh pre skok do diaľky, vzniknú sektory pre skok o žrdi a vrh guľou a po ukončení prác aj dve multifunkčné ihriská. Dnes sú pôvodné športové plochy zarastené burinou,“ priblížila Ságová.



Projekt rieši obnovu pôvodného športového areálu bez nárastu zastavanej plochy. Práce v sume takmer 269.000 eur sa dotknú plochy viac ako 10.000 štvorcových metrov. Zhotoviteľom je trenčianska spoločnosť Landart, ktorá by mala práce ukončiť do troch mesiacov.



Stavba podľa Ságovej nebude napojená na inžinierske siete, preto v prípade pretekov bude zabezpečenie energií, sociálneho zázemia a hospodárenia s odpadom prenesené na organizátora podujatia.