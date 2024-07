Trenčianska radnica zrevitalizuje vnútroblok na sídlisku Juh

Trenčín 31. júla (TASR) - Trenčianska radnica zrevitalizuje vnútroblok Západná na najväčšom mestskom sídlisku Juh. Práce by mali trvať do konca novembra. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová. Mesto do revitalizácie investuje takmer 320.000 eur, výsledkom by malo byť moderné a atraktívne miesto pre všetky vekové kategórie.



Vo vnútrobloku vznikne relaxačná zóna, aktívna zóna tvorená centrálnym trávnikom na občasné kultúrno - spoločenské akcie a detské ihrisko. Územie je zo všetkých strán ohraničené Západnou ulicou.



"Plochu dnes využívajú obyvatelia na voľnočasové aktivity. Špecifikom lokality je svahovitosť, ktorá je riešená betónovými opornými múrmi. Funkčne je rozdelená na dve herné zóny s centrálnym trávnikom. Jej nové riešenie vychádza z existujúceho stavu a zároveň dopĺňa priestor o moderné herné prvky, nový mobiliár, bezbariérové prístupy či sedenia. Zeleň sa doplní o trvalkové a lúčne výsadby," doplnila hovorkyňa.



Vo vnútrobloku bude podľa nej aktívna zóna detského ihriska s hernými prvkami, oddychová zóna a voľná plocha s pobytovým trávnikom s rôznym využitím. Nový mobiliár budú tvoriť lavičky, typové napájadlo a stojany na bicykle. Osvetlenie novej oddychovej časti bude plynulo regulovateľné podľa intenzity osvetlenia pomocou integrovaného SMART systému.