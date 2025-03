Trenčianska rybárska organizácia bude mať po 11 rokoch nového predsedu

Trenčín 3. marca (TASR) - Predseda Mestskej organizácie (MsO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Trenčín Jozef Lauš končí po 11 rokoch vo funkcii. Rozhodol sa tak rok pred koncom riadneho volebného obdobia. Dosluhujúci predseda o tom informoval TASR.



Dôvodom abdikácie je podľa 71-ročného Lauša nielen jeho vek, ale aj neúnosná štátna byrokracia. Vzdanie sa funkcie predsedu avizoval počas januárových osláv 100. výročia organizovaného rybárstva v Trenčíne a okolí. Členom výboru zostáva až do budúcoročnej riadnej volebnej konferencie. Vo výbore MsO SRZ bol 19 rokov, z toho 11 rokov vo funkcii predsedu.



"Práca je čoraz náročnejšia, procesy súvisiace s kontaktom so štátnou správou sú zbyrokratizované, zdĺhavé, čo nás obmedzuje v rozvoji organizácie. SRZ je záujmové združenie, ktoré vzniklo zo zákona na základe požiadavky záujmovej skupiny obyvateľov. Na Slovensku je 120.000 členov SRZ, čo je určitá sila. Štátne orgány by k tomu mali pristupovať tak, že je to vo verejnom záujme," zdôraznil Lauš s tým, že komunikácia s orgánmi miestnej samosprávy je na dobrej úrovni.



Ako dodal, počas nasledujúceho roku chce ešte zaučiť nového predsedu, ktorého si trenčianski rybári zvolia na marcovej mestskej konferencii. Rovnako zostáva aj vo funkcii viceprezidenta SRZ za Trenčiansky kraj a člena celoslovenskej Rady SRZ až do volebného snemu na jeseň v roku 2026.