Trenčianske Stankovce zaplatia za nakladanie s odpadom 800.000 eur

Trenčianske Stankovce 3. januára (TASR) - Obec Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín zaplatí v tomto roku za nakladanie s komunálnymi odpadmi takmer 800.000 eur. Vyplýva to z výsledkov verejného obstarávania, ktoré obec zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky boli služby spojené so zberom, prepravou a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov v obci Trenčianske Stankovce. Predpokladaná hodnota zákazky bola 598.043 eur.



Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Marius Pedersen, ktorá bola jediným uchádzačom vo verejnej súťaži. Celková hodnota zákazky je 797.321 eur, obec so spoločnosťou podpísala zmluvu v polovici decembra.