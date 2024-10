Cestári plánujú zrekonštruovať kruhový objazd v Prievidzi

Prievidza 18. októbra (TASR) - Trenčianski krajskí cestári plánujú zabezpečiť rekonštrukciu kruhového objazdu na ceste III/1774 v centre Prievidze. Cez verejnú súťaž vybrali dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, za projekt firme zaplatia takmer 53.000 eur.



"Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť rekonštrukciu kruhového objazdu približne do hĺbky 20 centimetrov jazdného pruhu. Súčasťou návrhu bude aj rekonštrukcia prstenca okolo stredového ostrovčeka," konkretizovala Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.



Kruhová križovatka je podľa nej na základe z diagnostiky z minulého roka v havarijnom stave. "Z pohľadu riešiteľov diagnostiky nepostačuje na zlepšenie stavebnotechnického stavu vykonať súvislé opravy, ale je potrebné pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii okružnej križovatky a zjednoteniu konštrukčných vrstiev," vysvetlili cestári.



Objazd sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti ulíc A. Hlinku, Nová, Bakalárska a G. Švéniho.



Dodávateľom projektu a inžinierskej činnosti bude spoločnosť DAQE Slovakia so sídlom v Žiline, SC TSK jej zaplatí 52.980 eur. Investíciu bude hradiť zo svojho rozpočtu. Projekt by mala firma v zmysle zverejnenej zmluvy o dielo dodať najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania projektu.