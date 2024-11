Trenčiansky kraj bude v roku 2025 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Trenčín 25. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) by mal v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, celkové príjmy a výdavky sú naplánované na viac ako 267,19 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu TSK na rok 2025, ktorý v pondelok schválilo Zastupiteľstvo TSK.



Podľa vedúcej finančného odboru Úradu TSK Renáty Ozimovej bežný rozpočet je prebytkový vo výške asi 17 miliónov eur (príjmy 210,57 milióna eur, výdavky 193,32 milióna eur), kapitálový rozpočet je naplánovaný so schodkom asi 15 miliónov eur (príjmy 52,39 milióna eur, výdavky 67,55 milióna eur), finančné operácie sú rozpočtované so schodkom 2,09 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu a schodok finančných operácií je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.



Krajský poslanec a riaditeľ považskobystrickej nemocnice Igor Steiner navrhol v príjmovej časti rozpočtu zvýšiť daňové príjmy budúcoročného rozpočtu o 300.000 eur a o rovnakú sumu navrhol zvýšiť kapitálové výdavky. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s nepredvídateľnými investičnými potrebami pre všetky tri krajské nemocnice (Bojnice, Považská Bystrica, Myjava). Poslanci jeho pozmeňujúci návrh schválili.



"Zostavovanie návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prebiehalo v podmienkach zložitej ekonomickej situácie v krajine, ktorá vyústila do potreby zavedenia plánovanej konsolidácie verejných financií. Rozpočet je v súlade so zákonom zostavený ako trojročný. Rozpočet na rok 2025 je záväzný, rozpočty príjmov a výdavkov na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné," doplnila Ozimová.