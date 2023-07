Trenčiansky kraj chce predať budovy v areáli SOŠ v Handlovej

Handlová 25. júla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce predať vybrané nehnuteľnosti a príslušné pozemky v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) v Handlovej. Majetok v súhrnnej hodnote takmer tri milióny eur ponúka prostredníctvom obchodných verejných súťaží (OVS), vyhlásil ich v uplynulých dňoch.



Krajská samospráva predáva prostredníctvom jednej OVS budovu bývalého internátu a trojicu pozemkov. Budova má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. V suteréne sú situované dielne, sklady a CO kryt, na nadzemných podlažiach sú pôvodné izby prebudované na kancelárie. Hodnotu budovy vyčíslili znalci na 790.000 eur, záujemcovia musia zložiť aj zábezpeku vo výške 158.000 eur.



Objekt bývalej strednej priemyselnej školy (SPŠ), ktorý zahŕňa dve budovy, jednu prístavbu a štvoricu pozemkov, ponúka TSK cez druhú OVS. V hlavnej budove sa nachádzajú šatne, umyvárne, spojovacia chodba a telocvičňa. Prístavba, označovaná v minulosti ako gymnázium, má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Hodnotu majetku vyčíslili znalci na 2.070.000 eur. Kraj stanovil i zábezpeku vo výške 414.000 eur.



Záujemcovia môžu svoju ponuku do oboch OVS predložiť do 10. augusta. Ponuky bude vyhodnocovať najmenej päťčlenná komisia. OVS budú platné, ak do každej z nich predloží ponuku minimálne jeden uchádzač, ktorý splní podmienky a ponúkne sumu rovnajúcu sa hodnote majetku. Ak sa do OVS prihlásia viacerí uchádzači, TSK uskutoční elektronickú aukciu.