Trenčiansky kraj hľadá projektanta na rekonštrukciu cesty

Trenčín 17. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) hľadá projektanta na rekonštrukciu úseku cesty II/517 od obce Domaniža v Považskobystrickom okrese po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK). Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil kraj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu cesty II/517 od konca obce Domaniža smerom na Kardošovú Viesku, Malé Lednice po hranicu so ŽSK v celkovej dĺžke 4,7 kilometra.



Predpokladaná hodnota zákazky je 127.400 eur, obstarávanie je čiastočne financované z fondov Európskej únie. Lehota na predkladanie ponúk je do 27. októbra.



Rekonštrukcia cesty II/517 z Domaniže po hranicu so ŽSK bude nadväzovať na 15-kilometrový už takmer kompletne zrekonštruovaný úsek cesty z Považskej Bystrice od Orlovského mosta do Domaniže.