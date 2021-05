Trenčiansky kraj hospodáril s prebytkom viac ako 17,5 mil. eur

Trenčín 11. mája (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom viac ako 17,5 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu TSK, ktorý na pondelkovom (10. 5.) zasadnutí schválili poslanci Zastupiteľstva TSK.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, kraj hospodáril s prebytkom i napriek tomu, že v minulom roku vyčerpal historicky najviac kapitálových výdavkov, ktoré išli na rôzne projekty. „Ťahali nás najmä eurofondy, pretože financie na projekty, ktoré sme pripravovali roky predtým, sa v minulom roku aj reálne čerpali. Či už to boli cesty, cyklotrasy, investície do kultúrnych ustanovizní a podobne,“ skonštatoval Baška.



Poslanci Zastupiteľstva TSK rovnako schválili použitie prebytku hospodárenia z minulého roku. Rozhodli o presunutí sumy 6,1 milióna eur do rezervného fondu a 11,5 milióna eur do peňažného fondu.