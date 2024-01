Trenčiansky kraj investoval v 2023 do opráv ciest viac ako 57 mil. eur

Trenčín 21. januára (TASR) - Do opráv ciest II. a III. triedy investoval v minulom roku Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) z eurofondov i vlastných zdrojov viac ako 57 miliónov eur. Komplexnej opravy sa v TSK dočkali aj tri oporné múry a dva mosty. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



"Kraj zrekonštruoval viac ako 45 kilometrov ciest. Zhotovitelia pracovali súbežne na troch etapách cesty II/511 Veľké Uherce - Skýcov v okrese Partizánske aj troch etapách cesty II/516 medzi Trenčianskymi Teplicami a Dežericami. Práce pokračovali aj na úseku medzi mostom v považskobystrickej časti Orlové a obcou Domaniža (II/517), či na hlavnom ťahu medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou (II/581). Do opráv zainvestovala župa viac ako 53 miliónov eur," uviedla Gajdošíková.



Technicky menej náročné opravy ciest robila Správa ciest TSK. "V roku 2023 sme dodávateľským spôsobom realizovali súvislé a veľkoplošné opravy ciest II. a III. triedy v dĺžke 22 kilometrov za viac ako 3,8 milióna eur s DPH," doplnil riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš.



Obnovili aj oporné múry v Čavoji, Hornej Porube a na Kohútke spolu za 1,8 milióna eur, most na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany i most na ceste II/507 v Púchove spolu za viac ako 1,1 milióna eur. O mosty na území kraja sa počas roka starali aj tri mostné čaty SC TSK, opravami predĺžili životnosť celkom 12, na troch ďalších práce stále pokračujú.