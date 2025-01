Trenčiansky kraj odstráni bariéry v 29 stredných školách

Trenčín 31. januára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odstráni bariéry v 29 stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V 16 školách už prebiehajú stavebné práce. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Sprístupnenie krajských stredných škôl s počtom žiakov vyšším ako 275 aj pre zdravotne znevýhodnených je podľa nej možné vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sa zapája celkom 29 škôl samosprávneho kraja, na 16-tich z nich už prebiehajú stavebné práce.



"Som rád, že kraj získal na tieto projekty 5,2 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, na ich spolufinancovanie zaplatíme ďalších minimálne 2,1 milióna eur z rozpočtu TSK," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Z Plánu obnovy a odolnosti SR je pre každú školu určených maximálne 180.000 eur, práce budú v priebehu roka prebiehať postupne v 29 školách z celkového počtu 38 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Kraj sa zaviazal, že v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v TSK zabezpečí podmienky pre inkluzívne vzdelávanie zdravotne postihnutých osôb do konca roka 2025.



"Pripravili sme projekty, ktorých súčasťou je väčšinou výstavba alebo prístavba výťahov, rekonštrukcie sociálnych zariadení, prípadne vonkajších rámp a parkovísk pre hendikepovaných, aby mohli mať prístup ku vzdelávaniu," dodal Baška.



Stavebné práce odštartovali na Gymnáziu Myjava a na troch novomestských stredných školách - gymnáziu, priemyslovke aj strednej odbornej škole. Na myjavskom gymnáziu pribudnú aj graficky kontrastne označené vstupné dvere a interaktívny displej pre žiakov s poruchami zraku. Na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom to bude okrem iného aj bezbariérová učebňa s nábytkom pre imobilných. Stavebný ruch vládne aktuálne aj na školách v ďalších štyroch okresoch kraja.