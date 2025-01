Trenčiansky kraj pripravuje ďalší úsek cyklotrasy na hornej Nitre

Partizánske 29. januára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje pokračovanie cyklotrasy na hornej Nitre. Druhý úsek bude spájať Partizánske s Chalmovou, miestnou časťou Bystričian (okres Prievidza), stavebné práce bude krajská samospráva financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Aktuálne Ministerstvo dopravy SR pripravuje návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Stavebné práce prešli verejným obstarávaním, po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu bude následne podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom a tiež so stavebným dozorom," priblížila Kukučková.



S prácami na výstavbe cyklotrasy podľa nej plánuje TSK začať hneď po uzatvorení predmetných zmlúv. "Rozpočet na stavebné práce a stavebný dozor je vo výške 2.316.000 eur, z toho príspevok z plánu obnovy bol schválený vo výške 1.519.633,18 eura," vyčíslila.



Druhá etapa Hornonitrianskej cyklomagistrály bude mať dĺžku 10,2 kilometra a začne sa napojením na prvý úsek v Partizánskom, ktorý kraj vybudoval v roku 2023. Pokračovať bude po korune hrádze rieky Nitra do Malých Krštenian, z ktorých pôjde opäť po korune hrádze rieky Nitra až po kúpalisko v Chalmovej, využívať bude i existujúce poľné a lesné cesty, ako i asfaltové komunikácie.



Prostriedky na projekt druhej etapy Hornonitrianskej cyklomagistrály s názvom Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: Partizánske - 2. etapa schválilo ministerstvo v novembri 2024, a to v druhej výzve na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry.