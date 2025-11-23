< sekcia Ekonomika
Trenčiansky kraj s Prievidzou zabezpečia rekonštrukciu križovatky
Rekonštrukciu zabezpečia samosprávy formou združených finančných prostriedkov.
Autor TASR
Prievidza 23. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spolu s mestom Prievidza zabezpečia rekonštrukciu kruhovej križovatky na Ulici A. Hlinku a priľahlých komunikácií v Prievidzi. Krajská i mestská samospráva na investíciu vo výške viac ako 622.000 eur vyčlenili financie vo svojich budúcoročných rozpočtoch.
„Kruhová križovatka na Ulici A. Hlinku slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu, a tým zohráva dôležitú úlohu v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v rámci širšieho územia,“ pripomenula hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Kruhový objazd je podľa TSK v havarijnom stave.
Projekt rekonštrukcie, ktorej spracovanie zabezpečil TSK, je rozdelený na tri stavebné objekty - úprava cesty III/1774 na Ulici A. Hlinku, úprava miestnej cesty na Ulici G. Švéniho a úprava chodníkov pre peších. „Jeho predmetom je modernizácia cestného telesa, úprava odbočovacích pruhov a miestnej cesty na Ulici G. Švéniho, priľahlých ostrovčekov, dopravného značenia, ako aj rekonštrukcia chodníkov v okolí križovatky s cieľom zvýšiť bezpečnosť, znížiť dopravné preťaženie a podporiť celkový rozvoj dopravnej infraštruktúry v regióne,“ spresnila Beňadiková.
Rekonštrukciu zabezpečia samosprávy formou združených finančných prostriedkov. TSK na úpravu cesty III/1774 vyčlenil v rozpočte 400.000 eur, mesto bude financovať úpravu cesty na Ulici G. Švéniho v objeme 111.253,63 eura a úpravu chodníkov pre peších za 110.987,65 eura.
Úprava cesty III/1774 počíta s rekonštrukciou kruhového objazdu približne do hĺbky 20 centimetrov jazdného pruhu, súčasťou prác bude aj rekonštrukcia prstenca okolo stredového ostrovčeka. „Na Ulici G. Švéniho prejde rekonštrukciou úsek cesty v dĺžke približne 52 metrov, z toho sa v dĺžke približne 21 metrov vymenia všetky konštrukčné vrstvy vozovky vrátane výmeny podložia a na zostávajúcej časti navrhlo mesto iba obnovu asfaltového krytu,“ opísala Beňadiková.
Súčasťou stavebných úprav chodníkov bude podľa nej vybúranie existujúcej konštrukcie, ktorú nahradia novou skladbou s povrchom z betónovej dlažby. Nástupné plochy chodníkov v blízkosti priechodov pre chodcov budú bezbariérové, pre zvýšenie bezpečnosti v blízkosti križovatky osadia aj cestné zábradlie.
„Podrobnosti, ktoré sa týkajú zabezpečenia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ako aj samotnej realizácie, budú predmetom zmluvy o združenom financovaní uzatvorenej medzi TSK a mestom,“ dodala hovorkyňa mesta.
„Kruhová križovatka na Ulici A. Hlinku slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu, a tým zohráva dôležitú úlohu v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v rámci širšieho územia,“ pripomenula hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Kruhový objazd je podľa TSK v havarijnom stave.
Projekt rekonštrukcie, ktorej spracovanie zabezpečil TSK, je rozdelený na tri stavebné objekty - úprava cesty III/1774 na Ulici A. Hlinku, úprava miestnej cesty na Ulici G. Švéniho a úprava chodníkov pre peších. „Jeho predmetom je modernizácia cestného telesa, úprava odbočovacích pruhov a miestnej cesty na Ulici G. Švéniho, priľahlých ostrovčekov, dopravného značenia, ako aj rekonštrukcia chodníkov v okolí križovatky s cieľom zvýšiť bezpečnosť, znížiť dopravné preťaženie a podporiť celkový rozvoj dopravnej infraštruktúry v regióne,“ spresnila Beňadiková.
Rekonštrukciu zabezpečia samosprávy formou združených finančných prostriedkov. TSK na úpravu cesty III/1774 vyčlenil v rozpočte 400.000 eur, mesto bude financovať úpravu cesty na Ulici G. Švéniho v objeme 111.253,63 eura a úpravu chodníkov pre peších za 110.987,65 eura.
Úprava cesty III/1774 počíta s rekonštrukciou kruhového objazdu približne do hĺbky 20 centimetrov jazdného pruhu, súčasťou prác bude aj rekonštrukcia prstenca okolo stredového ostrovčeka. „Na Ulici G. Švéniho prejde rekonštrukciou úsek cesty v dĺžke približne 52 metrov, z toho sa v dĺžke približne 21 metrov vymenia všetky konštrukčné vrstvy vozovky vrátane výmeny podložia a na zostávajúcej časti navrhlo mesto iba obnovu asfaltového krytu,“ opísala Beňadiková.
Súčasťou stavebných úprav chodníkov bude podľa nej vybúranie existujúcej konštrukcie, ktorú nahradia novou skladbou s povrchom z betónovej dlažby. Nástupné plochy chodníkov v blízkosti priechodov pre chodcov budú bezbariérové, pre zvýšenie bezpečnosti v blízkosti križovatky osadia aj cestné zábradlie.
„Podrobnosti, ktoré sa týkajú zabezpečenia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ako aj samotnej realizácie, budú predmetom zmluvy o združenom financovaní uzatvorenej medzi TSK a mestom,“ dodala hovorkyňa mesta.