Trenčiansky kraj schválil zámer o vytvorenie integrovanej dopravy

Trenčín 1. júla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánujú spoločne s krajskými mestami Trenčín a Žilina vytvoriť od 1. januára budúceho roka spoločný integrovaný dopravný systém (IDS). Zámer vytvorenia spoločného IDS schválili na pondelkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.



Podľa vedúceho odboru dopravy Úradu TSK Radovana Hladkého je zámerom TSK vytvorenie spoločného organizátora integrovaného dopravného systému TSK a ŽSK s pracovným názvom IDS Sever pripojením sa do už fungujúcej spoločnosti Integrovaná doprava (ID) Žilinského kraja. Pripojenie sa do existujúcej integrovanej dopravy ŽSK je efektívnejšie ako vytvorenie samostatného IDS, keďže ŽSK má dlhodobo nastavené procesy pri vytváraní a riadení integrovanej dopravy, skonštatoval Hladký.



TSK a ŽSK podpísali spoločné memorandum so zámerom vytvoriť spoločný IDS. V novom IDS Sever by mali TSK a ŽSK vlastnícky podiel každý po 35 percent, mestá Žilina a Trenčín každé po 15 percent. Návrh obsahuje aj klauzulu o zvýšení základného imania zo súčasných 50.000 na 100.000 eur.



Predpokladané náklady zo strany TSK, po odrátaní predpokladaných výnosov, pre rok 2025 predstavujú 212.494 eur a vklad do základného imania spoločnosti IDS Sever 32.500 eur. Do konca rok tohto roku by mal prebehnúť schvaľovací proces v zastupiteľstvách jednotlivých spoločníkov (ŽSK, TSK, mesto Žilina, mesto Trenčín).



Zastupiteľstvu TSK bude predložený návrh na uzatvorenie spoločenskej zmluvy IDS Sever s návrhom rozpočtu a financovania pre prvý rok fungovania.