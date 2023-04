Trenčiansky kraj spustil ďalšie etapy rekonštrukcie ciest

Prečín 13. apríla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odštartoval vo štvrtok tretiu a štvrtú etapu rekonštrukcie cesty II. triedy Považská Bystrica - Domaniža v úseku Prečín - Domaniža. Informoval o tom predseda TSK Jaroslav Baška.



"Úsek má dĺžku takmer 3,8 kilometra, celkové náklady budú vo výške 5,5 milióna eur s DPH. Ide o kombináciu prostriedkov z eurofondov s financiami TSK. Práce by mal zhotoviteľ ukončiť do 23. októbra," skonštatoval Baška.



Okrem úseku Prečín - Domaniža sa poklepaním základných kameňov začína vo štvrtok rekonštrukcia ďalších ciest II. triedy v TSK. Tri etapy rekonštrukcie odštartujú na ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou a rovnako tri etapy modernizácie cesty v úseku Veľké Uherce - Skýcov.



Nedávno kraj ukončil modernizáciu cesty Hradište - Partizánske, ktorá bola podľa Bašku najhoršou cestou II. triedy v Trenčianskom kraji. Aktuálne sa v TSK pracuje aj na modernizácii cesty medzi Trenčianskou Teplou a Dežericami.



Trenčiansky samosprávny kraj bol podľa predsedu v tomto programovom období asi najúspešnejším slovenským krajom v získavaní financií na rekonštrukcie ciest II. triedy.



"Zrealizovali sme, prípadne do konca roka zrealizujeme, rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v celkovej dĺžke 71 kilometrov za viac ako 72 miliónov eur," doplnil predseda TSK.