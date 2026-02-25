< sekcia Ekonomika
Trenčiansky kraj upravuje od 1. marca cestovné poriadky
TSK tak reaguje na požiadavky miestnych samospráv.
Autor TASR
Trenčín 25. februára (TASR) - Od 1. marca dôjde v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) k niektorým úpravám cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. TSK tak reaguje na požiadavky miestnych samospráv. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Na aktualizáciu cestovných poriadkov dopravcu Arriva Trnava, ktorého služby objednáva Trnavský samosprávny kraj, reaguje zmena v cestovnom poriadku linky Lúka - Modrová - Stará Lehota - Nová Lehota v okrese Nové Mesto nad Váhom. Kraj vyhovel aj žiadosti miestnych samospráv vrátane zabezpečenia odvozu z nočnej zmeny z Piešťan na smer Nová Lehota. Zmenou tiež prejdú viaceré školské spoje v ranných aj popoludňajších hodinách. Zaviedli tiež nový spoj z Novej Lehoty na smer Modrová o 17.30 h.
Pracujúci z obce Bukovec sa vďaka zmene linky Myjava - Bukovec - Brezová pod Bradlom od marca dostanú priamo do priemyselného parku Javorinská v Myjave na 6.00 h, rovnako budú mať zabezpečené aj spiatočné spojenie po 15.00 h z priemyselného parku.
„Na základe žiadosti mesta Dubnica nad Váhom sú upravené časy a trasy viacerých spojov na linke Ilava - Prejta, Výstrkov - Dubnica nad Váhom, aby lepšie napĺňali potreby žiakov, študentov a pracujúcich. Zmeny sa dotkli spojov v dopravnej špičke počas pracovných dní,“ uviedla Kukučková.
Zlepšenie obsluhy obce Pružina zabezpečení nová zastávka Pružina, Topor. Budú ju obsluhovať spoje liniek Považská Bystrica - Pružina a Púchov - Pružina, ktoré sem budú predĺžené z doterajšej konečnej Pružina, Predhorie.
K malým zmenám prichádza aj na linkách Nové Mesto nad Váhom - Vrbové, Myjava - Priepasné - Brezová pod Bradlom, Ilava - Nová Dubnica a Ilava - Trenčianska Teplá.
